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Сегодня, 07:13

Лангле хочет выиграть трофей с «Тоттенхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Клеман Лангле.
Фото Global Look Press

Новичок «Тоттенхэма» Клеман Лангле назвал свои планы на сезон-2022/23. Лондонский клуб арендовал француза у «Барселоны» до следующего лета.

«Я очень рад быть здесь, в этом городе, в этом клубе. Разговаривал с друзьями, со своей семьей, прежде чем принять решение, и все их слова были очень, очень хорошими. Для меня здесь все в новинку, но я голоден, хочу играть, хочу быть лучшим футболистом, помогать команде завоевывать трофеи и бороться во всех соревнованиях. Очень важно в первую очередь быть хорошим защитником и помогать команде.

Я хотел бы сыграть много матчей, выиграть их, потому что если вы играете и не выигрываете, остаетесь несчастливы. Хочу выиграть много матчей, чтобы быть счастливым, бороться за первые места. Это мечта — хотел бы выиграть трофей здесь, в «Тоттенхэме», — приводит пресс-служба клуба слова Лангле.

Клеман Лангле
Футбол
ФК Барселона
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