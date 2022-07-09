Лангле хочет выиграть трофей с «Тоттенхэмом»

Новичок «Тоттенхэма» Клеман Лангле назвал свои планы на сезон-2022/23. Лондонский клуб арендовал француза у «Барселоны» до следующего лета.

«Я очень рад быть здесь, в этом городе, в этом клубе. Разговаривал с друзьями, со своей семьей, прежде чем принять решение, и все их слова были очень, очень хорошими. Для меня здесь все в новинку, но я голоден, хочу играть, хочу быть лучшим футболистом, помогать команде завоевывать трофеи и бороться во всех соревнованиях. Очень важно в первую очередь быть хорошим защитником и помогать команде.

Я хотел бы сыграть много матчей, выиграть их, потому что если вы играете и не выигрываете, остаетесь несчастливы. Хочу выиграть много матчей, чтобы быть счастливым, бороться за первые места. Это мечта — хотел бы выиграть трофей здесь, в «Тоттенхэме», — приводит пресс-служба клуба слова Лангле.