Габриэл Жезус отметился дублем в первом матче за «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус отметился дублем в первом матче за «канониров». Лондонский клуб в товарищеской встрече обыграл «Нюрнберг» — 5:3.

25-летний бразилец вышел в начале второго тайма и дважды отличился с передач Эдварда Нкетии и Габриэла Мартинелли. Первый гол бразилец забил через 2 минуты после выхода на поле.

4 июля Жезус перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити», подписав контракт с лондонским клубом до 2027 года.