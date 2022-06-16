Погба раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за то, что ему не предложили новый контракт

Полузащитник Поль Погба раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» за то, что ему не предложили новый контракт.

29-летний француз покинет английский клуб летом в качестве свободного агента.

«Как можно говорить футболисту, что очень хочешь работать с ним, и ничего ему не предложить? Никогда такого не видел», — приводит слова Погба из документального фильма на Amazon Prime Manchester Evening News.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 9 результативных передач в 27 матчах за манкунианцев. Ранее сообщалось, что он подпишет контракт с «Ювентусом».