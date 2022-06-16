Альваро Мората отказался переходить в «Арсенал»

Форвард «Атлетико» Альваро Мората отказался переходить в «Арсенал», сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 29-летний футболист также отклонил предложения «Ньюкасла», так как он хочет остаться в «Ювентусе».

Ранее «Ювентус», в котором Мората играл с 2020 года на правах аренды, сообщил, что не планируют выкупать нападающего.

За два года Мората провел 92 матча за итальянскую команду и забил 32 гола. Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2023 года.