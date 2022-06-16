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Сегодня, 17:23

Альваро Мората отказался переходить в «Арсенал»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Атлетико» Альваро Мората отказался переходить в «Арсенал», сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 29-летний футболист также отклонил предложения «Ньюкасла», так как он хочет остаться в «Ювентусе».

Ранее «Ювентус», в котором Мората играл с 2020 года на правах аренды, сообщил, что не планируют выкупать нападающего.

За два года Мората провел 92 матча за итальянскую команду и забил 32 гола. Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2023 года.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Juventus/16-06-2022/juve-atletico-morata-kean-rabiot-zakaria-4401004500595_preview.shtml?reason=unauthenticated&origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FCalciomercato%2FJuventus%2F16-06-2022%2Fjuve-atleti
Альваро Мората
Футбол
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