«Арсенал» готов заплатить за трансфер Жезуса 60 миллионов евро

Лондонский «Арсенал» готов заплатить 60 миллионов евро за трансфер нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, утверждает The Times.

По данным источника, «горожан» устраивает данное предложение. Скорее всего, клуб согласиться расстаться с игроком. Сам Жезус давно готов сменить клуб.

В этом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.