Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред перешел в «Фенербахче»

«Фенербахче» подписал контракт с бразильским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Фредом.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро с учетом бонусов.

Фред выступал за «красных дьяволов» с 2018 года. Всего 30-летний футболист провел 213 матчей в составе «МЮ», в которых отметился 14 голами и 19 результативными передачами.

По итогам прошлого сезона «Фенербахче» занял второе место в чемпионате Турции, набрав 80 очков за 36 туров.

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