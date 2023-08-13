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Сегодня, 15:30

Самые дорогие английские футболисты в истории: топ 10 игроков

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Харри Кейн.
Фото Reuters
Подборка самых дорогостоящих игроков из Англии.

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн 12 августа перешел в «Баварию». Сумма трансфера составила 100 миллионов евро, плюс еще 20 миллионов английский клуб получит в качестве бонусов. Эта покупка стала рекордной в истории немецкого клуба, однако сам форвард не стал самым дорогостоящим игроком из Англии в истории.

«СЭ» представляет топ-10 самых дорогих английских футболистов.

  1. Деклан Райс. Откуда: «Вест Хэм». Куда: «Арсенал». Когда: 2023. Сумма трансфера: 116,6 миллиона евро.
  2. Джуд Беллингем. Откуда: «Боруссия Д». Куда: «Реал». Когда: 2023. Сумма трансфера: 103 миллиона евро (+ предусмотрены бонусы).
  3. Джек Грилиш. Откуда: «Ноттс Каунти» Куда: «Манчестер Сити» Когда: 2021. Сумма трансфера: 117,5 миллиона евро.
  4. Харри Кейн. Откуда: «Тоттенхэм». Год: 2023. Сумма трансфера: 100 миллионов евро
  5. Харри Магуайр. Откуда: «Лестер». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2019. Сумма трансфера: 87 миллионов евро.
  6. Джейдон Санчо. Откуда: «Боруссия Д». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2021. Сумма трансфера: 85 миллионов евро
  7. Мейсон Маунт. Откуда: «Челси». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2023. Сумма трансфера: 70 миллионов евро
  8. Рахим Стерлинг. Откуда: «Ливерпуль». Куда: «Манчестер Сити». Когда: 2015. Сумма трансфера: 63,70 миллиона евро.
  9. Бен Уайт. Откуда: «Брайтон». Куда: «Арсенал». Когда: 2021. Сумма трансфера: 58 миллионов евро.
  10. Эрон Уан-Биссака. Откуда: «Кристал Пэлас». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2019. Сумма трансфера: 55 миллионов евро.

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Гарри Кейн
Джек Грилиш
Джуд Беллингем
Футбол
1
4
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ — смотреть онлайн (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
6
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
7
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
8
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
9
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
10
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
15
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
16
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
17
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
20
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 2 : 1
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 4 : 1
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 0 : 1
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 5 : 1
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
П
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
Харви Барнс

Харви Барнс

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Мадс Андерсен

Мадс Андерсен

Лутон Таун

 1 0 1
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