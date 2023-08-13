Самые дорогие английские футболисты в истории: топ 10 игроков
Подборка самых дорогостоящих игроков из Англии.
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн 12 августа перешел в «Баварию». Сумма трансфера составила 100 миллионов евро, плюс еще 20 миллионов английский клуб получит в качестве бонусов. Эта покупка стала рекордной в истории немецкого клуба, однако сам форвард не стал самым дорогостоящим игроком из Англии в истории.
«СЭ» представляет топ-10 самых дорогих английских футболистов.
- Деклан Райс. Откуда: «Вест Хэм». Куда: «Арсенал». Когда: 2023. Сумма трансфера: 116,6 миллиона евро.
- Джуд Беллингем. Откуда: «Боруссия Д». Куда: «Реал». Когда: 2023. Сумма трансфера: 103 миллиона евро (+ предусмотрены бонусы).
- Джек Грилиш. Откуда: «Ноттс Каунти» Куда: «Манчестер Сити» Когда: 2021. Сумма трансфера: 117,5 миллиона евро.
- Харри Кейн. Откуда: «Тоттенхэм». Год: 2023. Сумма трансфера: 100 миллионов евро
- Харри Магуайр. Откуда: «Лестер». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2019. Сумма трансфера: 87 миллионов евро.
- Джейдон Санчо. Откуда: «Боруссия Д». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2021. Сумма трансфера: 85 миллионов евро
- Мейсон Маунт. Откуда: «Челси». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2023. Сумма трансфера: 70 миллионов евро
- Рахим Стерлинг. Откуда: «Ливерпуль». Куда: «Манчестер Сити». Когда: 2015. Сумма трансфера: 63,70 миллиона евро.
- Бен Уайт. Откуда: «Брайтон». Куда: «Арсенал». Когда: 2021. Сумма трансфера: 58 миллионов евро.
- Эрон Уан-Биссака. Откуда: «Кристал Пэлас». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2019. Сумма трансфера: 55 миллионов евро.
Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Шеффилд Юн.
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
20
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 3
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|2 : 1
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|1 : 1
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|4 : 1
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|0 : 1
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|5 : 1
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|1
|П
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|
|
Харви Барнс
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Мадс Андерсен
Лутон Таун
|1
|0
|1
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