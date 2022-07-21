Филлипс заявил, что отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» из-за верности «Лидсу»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс заявил, что отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» из-за верности «Лидсу».

В июле футболист заключил контракт с «горожанами» на шесть лет.

«Нет, у меня никогда не было шансов попасть туда. Вы знаете мою преданность «Лидсу», в моей семье тоже все болеют за «Лидс». Для меня большая честь, что «Юнайтед» хочет меня, такая большая команда — одна из величайших команд в мире. Но нет, мне пришлось остаться верным «Лидсу» и выбрать «Манчестер Сити», — цитирует Филлипса metro.co.uk.