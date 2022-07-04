«Манчестер Сити» подписал полузащитника Филлипса

«Манчестер Сити» объявил о подписании полузащитника Кэлвина Филлипса. Соглашение с игроком рассчитано на шесть лет.

Филлипс будет выступать за «горожан» под четвертым номером.

Сообщалось, что трансфер полузащитника обойдется «Сити» в 45-50 миллионов фунтов.

26-летний игрок перешел в новый клуб из «Лидса». За восемь сезонов в команде он провел 234 матча, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.