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Сегодня, 12:24

«Манчестер Сити» подписал полузащитника Филлипса

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кэлвин Филлипс.
Фото ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» объявил о подписании полузащитника Кэлвина Филлипса. Соглашение с игроком рассчитано на шесть лет.

Филлипс будет выступать за «горожан» под четвертым номером.

Сообщалось, что трансфер полузащитника обойдется «Сити» в 45-50 миллионов фунтов.

26-летний игрок перешел в новый клуб из «Лидса». За восемь сезонов в команде он провел 234 матча, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/kalvin-phillips-signs-63792517
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