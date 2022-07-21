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Сегодня, 05:10

Роналду не собирается возвращаться в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ведет поиски нового клуба. Как сообщает Marca, 37-летний португалец хочет перейти в команду, которая в сезоне-2022/23 будет играть в Лиге чемпионов.

По информации источника, Роналду не рассматривает вариант с возвращением в «Реал». Сам клуб тоже пока не заинтересован в возвращении нападающего.

Ранее Роналду уже выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. На его счету 446 голов и 131 голевая передача в 436 матчах за мадридскую команду.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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