«Брентфорд» хочет подписать бывшего защитника «Бернли» Ми

«Брентфорд» ведет переговоры с защитником Беном Ми, сообщает журналист Daily Mail Майк Макграт.

«Пчелы» хотят усилить линию обороны и хотят подписать 32-летнего англичанина, который является свободным агентом. Сам футболист заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в АПЛ, также у него есть предложения от других неназванных клубов.

Предыдущим клубом Ми был «Бернли», за который он выступал с июля 2011 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола в 24 матчах за команду.

«Бернли» по итогам сезона-2021/22 занял 18-е место в АПЛ и вылетел из премьер-лиги. Ми покинул клуб в связи с истечением срока контракта этим летом.