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Сегодня, 12:55

Эриксен об остановке сердца: «По дороге в больницу сказал, что могу закончить карьеру. Но через два дня все изменилось»

Футболист Эриксен рассказал о восстановлении после остановки сердца
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал о своем решении возобновить карьеру после остановки сердца.

«По дороге в больницу сказал, что могу закончить карьеру, — приводит слова Эриксена The Guardian. — Но через два дня все изменилось. Я осознавал случившееся со мной позже. Потом начались обследования, стали появляться вопросы: «Смогу ли я? Получится ли у меня?»

По словам полузащитника, он понял, что если результаты медицинских обследований будут нормальными, то он сможет вернуться в футбол.

«Было множество тестов, как мое сердце реагировало на физические упражнения, и, к счастью, ничего не проявилось, все сложилось хорошо. Каждый месяц я мог увеличивать нагрузки и затем начать играть», — сказал он.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) у 29-летнего датчанина случился сердечный приступ. Позже ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

31 января 2022 года Эриксен подписал контракт с «Брентфордом».

Источник: https://www.theguardian.com/football/2022/feb/07/christian-eriksen-brentford-play-again-two-days-after-cardiac-arrest
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3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
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 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
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 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
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 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
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 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
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 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
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 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
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20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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