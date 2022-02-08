Эриксен об остановке сердца: «По дороге в больницу сказал, что могу закончить карьеру. Но через два дня все изменилось»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал о своем решении возобновить карьеру после остановки сердца.

«По дороге в больницу сказал, что могу закончить карьеру, — приводит слова Эриксена The Guardian. — Но через два дня все изменилось. Я осознавал случившееся со мной позже. Потом начались обследования, стали появляться вопросы: «Смогу ли я? Получится ли у меня?»

По словам полузащитника, он понял, что если результаты медицинских обследований будут нормальными, то он сможет вернуться в футбол.

«Было множество тестов, как мое сердце реагировало на физические упражнения, и, к счастью, ничего не проявилось, все сложилось хорошо. Каждый месяц я мог увеличивать нагрузки и затем начать играть», — сказал он.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) у 29-летнего датчанина случился сердечный приступ. Позже ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

31 января 2022 года Эриксен подписал контракт с «Брентфордом».