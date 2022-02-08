Полиция не будет проводить расследование в отношении Зума за жестокое обращение с животными

Полиция не будет проводить расследование в отношении футболиста Зума за жестокое обращение с животными

Полиция не будет проводить расследование в отношении защитника «Вест Хэма» Курта Зума за жестокое обращение с животными, сообщает Sky Sports 8 февраля.

По информации источника, официальные обвинения в адрес 27-летнего француза не будут выдвинуты.

Вчера, 7 февраля, в интернете появилось видео, в котором защитник бьет свою кошку.

Позже «Вест Хэм» осудил поведение Зума и пообещал провести внутреннее расследование.

В нынешнем сезоне Зума провел 15 матчей за «Вест Хэм» и забил один мяч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.