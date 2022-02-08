Канселу назвал своего кумира в футболе

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу назвал игрока, который был его кумиром в детстве. 27-летний португалец ранее играл за «Ювентус», «Интер», «Валенсию» и «Бенфику».

«На моей позиции Дани Алвес был моим кумиром. Он лучший во всех аспектах, лучший в истории. Я большой поклонник его игры», — цитирует Blue Moon Канселу.

В этом сезоне португальский защитник сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач.