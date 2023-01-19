Полузащитник «Брайтона» Троссард близок к переходу в «Арсенал»

Полузащитник «Брайтона» и сборной Бельгии Леандро Троссард близок к переходу в «Арсенал». Переговоры находятся в завершающей стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

28-летний футболист был отстранен от работы с основным составом «чаек». После этого агент игрока открыто выступил против главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби и потребовал трансфера своего клиента в другой клуб.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» отказался продать хавбека в «Тоттенхэм» за 12 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт полузащитника с «Брайтоном» истекает летом 2023 года. В этом сезоне на его счету 16 матчей в АПЛ, в которых он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.