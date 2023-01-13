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Сегодня, 20:23

Агент полузащитника «Брайтона» потребовал трансфера игрока в другой клуб. Главный тренер отстранил футболиста от работы с основой

Агент полузащитника «Брайтона» потребовал трансфера игрока в другой клуб
Иван Шитик
Корреспондент
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Агент полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда отреагировал на решение главного тренера «чаек» Роберто Де Дзерби отстранить игрока от работы с основным составом.

«Да старта ЧМ-2022 в Катаре «Брайтон» хотел продлить контракт с футболистом. Но стороны не пришли к соглашению. Леандро также дал понять, что готов сделать шаг вперед в своей карьере.

После возвращения в расположения команды у Леандро произошел небольшой конфликт с одним из футболистов на тренировке. С тех пор главный тренер перестал общаться с Леандро.

Недавно тренер унизил Леандро на глазах у других футболистов команды и заявил, что тот больше не будет тренироваться с основным составом. Такое поведение недопустимо.

Мы считаем, что трансфер в зимнее окно будет оптимальным решением для всех сторон», — приводит слова заявления агента журналист Фабрицио Романо.

Контракт 28-летнего игрока с «Брайтоном» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне на его счету 14 матчей в АПЛ, в которых он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
0
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 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
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Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
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15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

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Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

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Манчестер Юнайтед

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Букайо Сака

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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Манчестер Сити

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Диегу Коста

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