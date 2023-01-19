Британский журналист BBC Sport Боб Ховард считает, что 100 миллионов евро слишком большая цена за украинского игрока Михаила Мудрика. Он считает, что лондонскому клубу нужно было приобрести россиянина Арсена Захаряна.

«Мне сложно оценить трансфер Михаила Мудрика в «Челси». Да, этот парень талантлив, но он не стоит 100 миллионов. На эти деньги можно было купить его и Арсена Захаряна вместе. И сдача бы осталась.

Честно, россиянин по некоторым характеристикам лучше украинца. Он сильнее, креативнее, у него отличная игра в пас. На перспективу это был бы отличный полузащитник для «синих». Думаю, его переход в «Челси» этим летом возможен, но только в том случае, если Захарян сменит российское гражданство на армянское», — цитирует Ховарда Sport24.

Летом 2022 года Захарян должен был перейти в лондонский клуб, но переход так и не состоялся. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.