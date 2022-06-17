Полузащитник Биссума стал игроком «Тоттенхэма»

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума продолжит карьеру в «Тоттенхэме». Лондлонцы заключили с ним контракт до 2026 года, сообщает сайт клуба.

Ранее сообщалось, что покупка футболиста обойдется «Тоттенхэму» в 29 миллионов евро.

Сам малиец уже прошел медобследование для «Тоттенхэма». Биссума стал третьим трансфером команды Антонио Конте в летнее трансферное окно после хавбека Ивана Перишича и вратаря Фрейзера Форстера.

В сезоне-2021/22 Биссума забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 28 матчах за «Брайтон».