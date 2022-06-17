«Порту» объявил о переходе полузащитника Фабиу Виейры в «Арсенал»

«Порту» 17 июня на официальном сайте объявил о договоренности с «Арсеналом» о трансфере полузащитника Фабиу Виейры.

Португальский клуб получит за 22-летнего игрока 40 миллионов евро. Из них 5 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов — выплата зависит от спортивных достижений.

Ранее появлялась информация, что бонусы активируются при выходе «Арсенала» в Лигу чемпионов, а также когда футболист проведет за клуб нужное количество игр.

Фабиу Виейра — воспитанник «Порту», дебютировавший в первой команде в июне 2020 года. С того момента он провёл за «драконов» 76 матчей, забил 10 голов и оформил 18 результативных передач.

Португалец стал вторым летним приобретением «канониров» после 19-летнего бразильца Маркиньоса из «Сан-Паулу».