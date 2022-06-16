«Тоттенхэм» заплатит 29 миллионов евро за Биссума

«Тоттенхэм» близок к завершению перехода полузащитника Ива Биссума из «Брайтона».

Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, сегодня будут заключительные переговоры между клубами по условиям оплаты.

Медицинский осмотр игрока уже запланирован. Сумма трансфера составит 29 миллионов евро плюс бонусы.

В сезоне-2021/22 Биссума забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 28 матчах за «Брайтон».