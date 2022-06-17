Известный арбитр прервал международную карьеру и уехал судить в Англию
43-летний судья Бобби Мэдден уведомил футбольную ассоциацию Шотландии о прекращении сотрудничества, которое длилось почти 20 лет. Как говорится в официальном пресс-релизе, он переезжает в Англию по «профессиональным причинам» и будет обслуживать турниры, проводимые английской футбольной ассоциацией.
Мэдден — один из самых известных шотландских арбитров. На его счету свыше 1 тысячи игр в родной стране, включая финалы Кубка Шотландии и Кубка лиги. С 2010 года он входил в число рефери ФИФА, но теперь вынужден прервать международную карьеру.
В Англии ему разрешат судить только игры первой лиги и, видимо, чемпионшипа. Если качество его работы будет соответствовать необходимым стандартам, возможно, в сезоне-2023/24 Мэддена переведут в премьер-лигу.
Судья не объяснил, почему он так поступает. Есть предположения, что его решение может быть связано с финансовыми причинами и попыткой начать новую жизнь. Сравнительно недавно у Мэддена были проблемы с выплатой налогов, он едва не лишился своего дома.
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3
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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|0-0
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
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|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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