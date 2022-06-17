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Судейство

Сегодня, 17:55

Известный арбитр прервал международную карьеру и уехал судить в Англию

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Бобби Мэдден.
Фото Global Look Press

43-летний судья Бобби Мэдден уведомил футбольную ассоциацию Шотландии о прекращении сотрудничества, которое длилось почти 20 лет. Как говорится в официальном пресс-релизе, он переезжает в Англию по «профессиональным причинам» и будет обслуживать турниры, проводимые английской футбольной ассоциацией.

Мэдден — один из самых известных шотландских арбитров. На его счету свыше 1 тысячи игр в родной стране, включая финалы Кубка Шотландии и Кубка лиги. С 2010 года он входил в число рефери ФИФА, но теперь вынужден прервать международную карьеру.

В Англии ему разрешат судить только игры первой лиги и, видимо, чемпионшипа. Если качество его работы будет соответствовать необходимым стандартам, возможно, в сезоне-2023/24 Мэддена переведут в премьер-лигу.

Судья не объяснил, почему он так поступает. Есть предположения, что его решение может быть связано с финансовыми причинами и попыткой начать новую жизнь. Сравнительно недавно у Мэддена были проблемы с выплатой налогов, он едва не лишился своего дома.

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