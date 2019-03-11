Полиция выдвинула обвинение болельщику, выбежавшему на поле во время матча "Арсенал" - "МЮ"

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" (2:0) на поле выбежал болельщик. Полиция выдвинула против него обвинения, сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, на поле выбежал 30-летний житель Честери Гэри Купер. Это произошло после во время того, как игроки "Арсенала" праздновали второй гол.

После случившегося болельщик был арестован. Полиция предъявила ему обвинения в нападении и незаконном проникновении на поле. Находясь на газоне, Купер вступил в конфликт с защитником "МЮ" Крисом Смоллингом.

Суд по этому делу состоится в Лондоне 26 февраля.

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