Пол Скоулз считает, что Алькантара подошел бы нынешнему составу «МЮ»
12:46
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что хавбек «Ливерпуля» Тиаго Алькантара хорошо бы вписался в состав манкунианцев.
«Тиаго больше бы подошел нынешней команде «Манчестер Юнайтед». Двойка в полузащите с опорником, который был бы хорош в защитных действиях. Тогда Тиаго смог бы контролировать игру. «Ливерпуль» сейчас не похож на команду, контролирующую игру. Вижу, как они вгрызаются в соперника, но у Тиаго нет такой энергии», — цитирует Скоулза Goal.com.
В этом сезоне 29-летний Алькантара провел 13 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
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