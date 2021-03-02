Пол Скоулз считает, что Алькантара подошел бы нынешнему составу «МЮ»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что хавбек «Ливерпуля» Тиаго Алькантара хорошо бы вписался в состав манкунианцев.

«Тиаго больше бы подошел нынешней команде «Манчестер Юнайтед». Двойка в полузащите с опорником, который был бы хорош в защитных действиях. Тогда Тиаго смог бы контролировать игру. «Ливерпуль» сейчас не похож на команду, контролирующую игру. Вижу, как они вгрызаются в соперника, но у Тиаго нет такой энергии», — цитирует Скоулза Goal.com.

В этом сезоне 29-летний Алькантара провел 13 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.