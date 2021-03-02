Умер легенда «Ливерпуля» Иан Сент-Джон
Бывший футболист «Ливерпуля» Иан Сент-Джон умер в возрасте 82-х лет, информирует пресс-служба клуба 2 марта.
«Мы глубоко опечалены кончиной настоящей легенды «Энфилда», Иана Сент-Джона. Мысли всех, кто причастен к «Ливерпулю», прямо сейчас находятся рядом с близкими легенды в это грустное и тяжелое время. Покойся с миром, Иан (1938-2021)», — говорится в сообщении.
Сент-Джон выступал за «Ливерпуль» в течение 10 лет с 1961 года. Он провел 425 матчей и забил 118 голов.
В сезоне-1964/1965 «Ливерпуль» победил в Кубке Англии впервые за 70 лет, а Сент Джон в финальном матче против «Лидс Юнайтед» забил победный гол. Всего с командой он выиграл шесть трофеев.
We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.— Liverpool FC (@LFC) March 2, 2021
The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian's family and friends at this sad and difficult time.
Rest in peace, Ian St John 1938-2021.
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