Умер легенда «Ливерпуля» Иан Сент-Джон

Бывший футболист «Ливерпуля» Иан Сент-Джон умер в возрасте 82-х лет, информирует пресс-служба клуба 2 марта.

«Мы глубоко опечалены кончиной настоящей легенды «Энфилда», Иана Сент-Джона. Мысли всех, кто причастен к «Ливерпулю», прямо сейчас находятся рядом с близкими легенды в это грустное и тяжелое время. Покойся с миром, Иан (1938-2021)», — говорится в сообщении.

Сент-Джон выступал за «Ливерпуль» в течение 10 лет с 1961 года. Он провел 425 матчей и забил 118 голов.

В сезоне-1964/1965 «Ливерпуль» победил в Кубке Англии впервые за 70 лет, а Сент Джон в финальном матче против «Лидс Юнайтед» забил победный гол. Всего с командой он выиграл шесть трофеев.