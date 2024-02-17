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17 февраля, 23:33

Почеттино — о ничьей «Челси» с «Манчестер Сити»: «Я очень горжусь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матче против «Манчестер Сити» (1:1) в 25-м туре АПЛ.

Лондонцы вели в счете до 83-й минуты, но упустили победу из-за гола Родри.

«Я рад. Я сказал игрокам, что очень горжусь. В последних трех матчах мы показали очень хороший настрой. Именно так мы хотим строить нашу команду. Сегодня была хорошая возможность показать, что двигаемся в верном направлении.

Первый тайм был действительно хорош. Мы позволили создать только один момент «Манчестер Сити», на мой взгляд, лучшей команде мира.

Во втором тайме они заставили нас играть глубже, но мы создавали моменты для того, чтобы забить второй гол. Все могло быть по-другому», — приводит слова Почеттино BBC.

«Манчестер Сити» (53 очка) занимает третье место в АПЛ. У команды Хосепа Гвардиолы прервалась 11-матчевая серия побед во всех турнирах.

«Челси» (35) поднялся на десятое место в турнирной таблице.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси», у «горожан» прервалась 11-матчевая серия побед

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 25 17 6 2 59-24 57
2
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
3
 Ман. Сити 24 16 5 3 57-26 53
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 24 13 2 9 33-33 41
7
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
8
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
9
 Брайтон 24 9 8 7 43-40 35
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 24 7 4 13 35-43 25
15
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
16
 Кр. Пэлас 24 6 6 12 27-43 24
17
 Лутон Таун 23 5 5 13 33-45 20
18
 Эвертон 24 8 5 11 26-32 19
19
 Бернли 25 3 4 18 25-55 13
20
 Шеффилд Юн. 24 3 4 17 22-60 13
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38 тур
17.02 15:30
Брентфорд – Ливерпуль
 1 : 4
17.02 18:00
Бернли – Арсенал
 0 : 5
17.02 18:00
Фулхэм – Астон Вилла
 1 : 2
17.02 18:00
Ньюкасл – Борнмут
 2 : 2
17.02 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 2 : 0
17.02 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 2
17.02 20:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 1
18.02 17:00
Шеффилд Юн. – Брайтон
 - : -
18.02 19:30
Лутон Таун – МЮ
 - : -
19.02 23:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 14
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 9
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 21 1 7
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