Почеттино — о ничьей «Челси» с «Манчестер Сити»: «Я очень горжусь»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матче против «Манчестер Сити» (1:1) в 25-м туре АПЛ.

Лондонцы вели в счете до 83-й минуты, но упустили победу из-за гола Родри.

«Я рад. Я сказал игрокам, что очень горжусь. В последних трех матчах мы показали очень хороший настрой. Именно так мы хотим строить нашу команду. Сегодня была хорошая возможность показать, что двигаемся в верном направлении.

Первый тайм был действительно хорош. Мы позволили создать только один момент «Манчестер Сити», на мой взгляд, лучшей команде мира.

Во втором тайме они заставили нас играть глубже, но мы создавали моменты для того, чтобы забить второй гол. Все могло быть по-другому», — приводит слова Почеттино BBC.

«Манчестер Сити» (53 очка) занимает третье место в АПЛ. У команды Хосепа Гвардиолы прервалась 11-матчевая серия побед во всех турнирах.

«Челси» (35) поднялся на десятое место в турнирной таблице.