Гвардиола: «Чтобы конкурировать с командами уровня «Челси», нужно играть все 90 минут, а не один тайм»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал свою команду за ничью с «Челси» (1:1) в матче 25-го тура АПЛ.

«Мы знали, что матч с «Челси» станет для нас испытанием. Мы отлично провели второй тайм, но в первом смотрелись совсем не на своем уровне. Для того, чтобы конкурировать с такими командами, как «Челси», нужно играть все 90 минут, а не один тайм», — приводит City Xtra слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии-2023/24 с 53 очками в 24 матчах. Лидером является «Ливерпуль» с 57 очками в 25 играх, на второй строчке — «Арсенал» с 56 очками в 25 встречах.