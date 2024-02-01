Почеттино: «Очевидно, что «Ливерпуль» был намного лучше «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:4) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Очевидно, что соперник был намного лучше нас. Мы проиграли каждое единоборство. Каждый раз, когда мы забирали мяч, спустя одно или два касания опять теряли его. Два пенальти? Нам не повезло, но это не меняет ощущения, что «Ливерпуль» лучше нас. Мы идем дальше. Это была всего лишь одна игра. Мы знали, что «Ливерпуль» — одна из лучших команд», — цитирует BBC Почеттино.

«Ливерпуль» набрал 51 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Челси» с 31 очком занимает 10-е место.