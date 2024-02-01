Дебютный гол и две передачи Брэдли помогли «Ливерпулю» разгромить «Челси»

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 22-го тура АПЛ — 4:1.

Дебютным голом за мерсисайдцев на 39-й минуте отметился 20-летний защитник Конор Брэдли. Также он отдал две голевые передачи.

Еще по одному голу за красных забили Диогу Жота (23-я минута), Доминик Собослаи (65-я) и Луис Диас (79-я). Дарвин Нуньес в конце первого тайма не реализовал пенальти, пробив в перекладину.

Единственный мяч лондонцев на 71-й минуте записал на свой счет Кристофер Нкунку, вышедший на поле во втором тайме.

«Ливерпуль» (51 очко) одержал четвертую подряд победу в АПЛ и продолжает лидировать в турнирной таблице. У «Челси» (31) прервалась трехматчевая победная серия в чемпионате Англии. Команда Маурисио Почеттино занимает десятое место.