Клопп: «Ливерпуль» мог забить «Челси» еще один или два гола»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Челси» (4:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Нужно играть превосходно против такой команды, как «Челси». Это суперталантливая команла. То, как «Ливерпуль» начал игру, было действительно сильным. Мы могли забить еще один или два гола. Игра Конора Брэдли? Невероятно. В данный момент он просто летает. Он много работает и является хорошим футболистом. Из-за всех травм, которые у нас есть, мы не сможем добиться результатов, если такие молодые игроки не появятся», — цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» набрал 51 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Челси» с 31 очком занимает 10-е место.