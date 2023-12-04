Почеттино недоволен количеством красных карточек в матчах АПЛ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о красной карточке полузащитника Конора Галлахера в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (3:2).

«Почему 14-15 минут дополнительного времени? Мы молодая команда. Нам нужно оставить подобный опыт с красными карточками», — цитирует Почеттино Фабрицио Романо.

После 14 туров «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 19 очками. В нынешнем сезоне игроки лондонцы получили три красных карточки.