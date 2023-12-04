Почеттино недоволен количеством красных карточек в матчах АПЛ
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о красной карточке полузащитника Конора Галлахера в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (3:2).
«Почему 14-15 минут дополнительного времени? Мы молодая команда. Нам нужно оставить подобный опыт с красными карточками», — цитирует Почеттино Фабрицио Романо.
После 14 туров «Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 19 очками. В нынешнем сезоне игроки лондонцы получили три красных карточки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|10
|3
|1
|29-11
|33
|
2
|Ливерпуль
|14
|9
|4
|1
|32-14
|31
|
3
|Ман. Сити
|14
|9
|3
|2
|36-16
|30
|
4
|Астон Вилла
|14
|9
|2
|3
|33-20
|29
|
5
|Тоттенхэм
|14
|8
|3
|3
|28-20
|27
|
6
|Ньюкасл
|14
|8
|2
|4
|32-14
|26
|
7
|МЮ
|14
|8
|0
|6
|16-17
|24
|
8
|Брайтон
|14
|6
|4
|4
|30-26
|22
|
9
|Вест Хэм
|14
|6
|3
|5
|24-24
|21
|
10
|Челси
|14
|5
|4
|5
|25-22
|19
|
11
|Брентфорд
|14
|5
|4
|5
|22-19
|19
|
12
|Кр. Пэлас
|14
|4
|4
|6
|14-19
|16
|
13
|Вулверхэмптон
|14
|4
|3
|7
|19-25
|15
|
14
|Фулхэм
|14
|4
|3
|7
|16-26
|15
|
15
|Нот. Форест
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
16
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|16-30
|13
|
17
|Лутон Таун
|14
|2
|3
|9
|13-26
|9
|
18
|Эвертон
|14
|5
|2
|7
|15-20
|7
|
19
|Бернли
|14
|2
|1
|11
|15-32
|7
|
20
|Шеффилд Юн.
|14
|1
|2
|11
|11-39
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.12
|18:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|2 : 1
|2.12
|18:00
|
Брентфорд – Лутон Таун
|3 : 1
|2.12
|18:00
|
Бернли – Шеффилд Юн.
|5 : 0
|2.12
|20:30
|
Нот. Форест – Эвертон
|0 : 1
|2.12
|23:00
|
Ньюкасл – МЮ
|1 : 0
|3.12
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 2
|3.12
|17:00
|
Челси – Брайтон
|3 : 2
|3.12
|17:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|4 : 3
|3.12
|17:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|1 : 1
|3.12
|19:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|3 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|13
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2
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