Артета назвал тренера, которого считает лучшим

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, кого считает лучшим футбольным специалистом.

«Анчелотти для меня Goat среди тренеров. Он побеждал во многих странах с очень разными культурами и типами клубом», — цитирует Артету Telegram-канал Real Madrid СF.

Greatest Of All Time (Goat) — лучший на все времена.

Анчелотти возглавлял «Ювентус», «Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал» Мадрид, «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».