Сон Хын Мин — об игре с «Манчестер Сити»: «Такие матчи — это то, за что мы любим футбол»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин заявил, что гордится своей командой после матча 14-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:3).

«Такие матчи — это то, за что мы любим футбол. Я горд их выступлением против большой-большой команды «Манчестер Сити». Но мы верили в себя до последнего», — цитирует Хын Мина BBC Sport.

В 15 туре АПЛ «Тоттенхэм» примет в домашнем матче «Вест Хэм».

«Манчестер Сити» (30 очков) по итогам тура опустился на третье место в АПЛ. «Тоттенхэм» (27 очков) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.