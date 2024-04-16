Почеттино — о 6:0 с «Эвертоном»: «Палмер играет великолепно и делает для «Челси» потрясающие вещи»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (6:0).

«Мы действовали очень эффективно у ворот соперника. Я рад. Сухая победа. Ожидал ли, что Палмер будет столько забивать? Нет. Ожидалось, что он будет хорошо играть, но он играет великолепно, делает для команды потрясающие вещи. Я рад, что он забил 4 гола. После матча я поговорил с игроками о споре за право пробить пенальти. Я бы хотел, чтобы такое было в последний раз. Прошу прощения у фанатов. Мы должны быть сосредоточены на коллективе. Они знали, что пенальти бьет Палмер. Это явный пример того, что процесс еще идет, нам еще нужно учиться», — приводит слова Почеттино BBC Sport.

Палмер стал первым игроком «Челси», который отличился в семи домашних матчах клуба подряд в АПЛ.

«Челси» набрал 47 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 27 очками — на 16-й строчке.