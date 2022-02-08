Организация по защите прав животных призвала судить Зума и исключить его из сборной Франции

Организация по защите прав животных (PETA) выступила с заявлением относительно жестокого обращения защитника «Вест Хэма» Курта Зума с кошкой.

«Зума должен предстать не только перед судом общественного мнения, но и перед судом закона, — говорится в заявлении на сайте PETA. — Тем временем двух кошек, находящихся под «опекой» Зума, необходимо срочно забрать и поселить у людей, способных проявить к ним доброту и сочувствие, которых Курту явно не хватает».

В организации выразили надежду, что защитника исключат из сборной Франции.

«Франция не может смириться с тем, чтобы ее представлял на международном уровне человек, потворствующий жестокости», — заявили в PETA.

Вчера, 7 февраля, в интернете появилось видео, в котором 27-летний француз избивает свою кошку.

Позже «Вест Хэм» осудил поведение защитника и пообещал провести внутреннее расследование.

В нынешнем сезоне Зума провел 15 матчей за «Вест Хэм» и забил один мяч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.