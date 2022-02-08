«Вест Хэм» пообещал разобраться с Зума, которому грозит наказание за жестокое обращение с животными

«Вест Хэм» выступил с заявлением по поводу инцидента с участием защитника Курта Зума. В интернете появилось видео, на котором француз бьет свою кошку.

«Вест Хэм» безоговорочно осуждает действия нашего игрока Курта Зума в распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос внутри компании, но мы хотели бы дать понять, что мы никоим образом не оправдываем жестокость по отношению к животным", — говорится в заявлении.

Брат Зума, Йоан, снял инцидент в доме защитника в воскресенье днем, через день после победы «Вест Хэма» в четвертом раунде Кубка Англии.