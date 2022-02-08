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Сегодня, 18:39

Клопп заявил, что Салах может сыграть в матче против «Лестера»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, сможет ли нападающий Мохамед Салах сыграть с «Лестером» в матче 24-го тура АПЛ.

«Мо вернулся, я уже поговорил с ним. Конечно, он очень разочарован, но с нетерпением ждет матчей за «Ливерпуль», — цитирует тренера сайт клуба. — Я говорил с ним, и «Я готов» — это одна из первых фраз, что Мо сказал мне. Это опытный игрок, монстр физики, если честно. Так что мы посмотрим. Конечно, сегодня у него будет небольшая восстановительная тренировка. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, оттолкнемся от этого. Если он в порядке, то мы не станем оставлять его вне заявки».

Клопп заявил, что у Салаха есть шанс сыграть с «Лестером».

«Да, да, Мо может сыграть с «Лестером». У Садио Мане на это нет шансов, потому что он еще даже не прилетел, но у Мо они есть», — добавил тренер.

6 февраля Салах играл за сборную Египта в финале Кубка Африки против Сенегала (0:0, по пен. 2:4), в составе которого был Мане.

Матч «Ливерпуль» — «Лестером» пройдет в четверг, 10 февраля. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-whether-salah-could-face-leicester-and-manes-return
Мохамед Салах
Садио Мане
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Уотфорд 21 4 3 14 23-40 15
19
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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