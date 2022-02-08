Клопп заявил, что Салах может сыграть в матче против «Лестера»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, сможет ли нападающий Мохамед Салах сыграть с «Лестером» в матче 24-го тура АПЛ.

«Мо вернулся, я уже поговорил с ним. Конечно, он очень разочарован, но с нетерпением ждет матчей за «Ливерпуль», — цитирует тренера сайт клуба. — Я говорил с ним, и «Я готов» — это одна из первых фраз, что Мо сказал мне. Это опытный игрок, монстр физики, если честно. Так что мы посмотрим. Конечно, сегодня у него будет небольшая восстановительная тренировка. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, оттолкнемся от этого. Если он в порядке, то мы не станем оставлять его вне заявки».

Клопп заявил, что у Салаха есть шанс сыграть с «Лестером».

«Да, да, Мо может сыграть с «Лестером». У Садио Мане на это нет шансов, потому что он еще даже не прилетел, но у Мо они есть», — добавил тренер.

6 февраля Салах играл за сборную Египта в финале Кубка Африки против Сенегала (0:0, по пен. 2:4), в составе которого был Мане.

Матч «Ливерпуль» — «Лестером» пройдет в четверг, 10 февраля. Начало — в 22:45 по московскому времени.