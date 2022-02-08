Зума грозит наказание за жестокое обращение с животными. Игрок принес извинения

Защитника «Вест Хэма» Курт Зума может быть наказан за жесткое обращение с животными. В интернете появилось видео, на котором француз бьет свою кошку.

Брат Зума, Йоан, снял инцидент в доме защитника в воскресенье днем, через день после победы «Вест Хэма» в четвертом раунде Кубка Англии.

«Извините. Я приношу извинения тем, кого шокировало это видео. Наши две кошки в порядке и здоровы. Наша семья любит и лелеет их, это был единичный случай, который больше не повторится», — цитирует Sky Sports Зума.

Французский защитник имеет действующий контракт с «Вест Хэмом» до 2025 года.