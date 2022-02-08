Полузащитник «Астон Виллы» перешел в турецкий клуб

Полузащитник «Астон Виллы» продолжит карьеру в клубе «Истанбул Башакшехир», сообщает пресс-служба команды.

Турецкий клуб р договорился об аренде Трезеге до конца сезона и подписал с ним соглашение. Египетский вингер уже прошел медобследование.

Трезеге присоединился к «Астон Вилле» летом 2019-го из «Касымпаши» за 10 миллионовевро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел только один матч за команду из Бирмингема.