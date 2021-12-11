Обамеянг может пропустить матч «Арсенала» с «Саутгемптоном»
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может пропустить матч 16-го тура АПЛ против «Саутгемптона», сообщает Goal.
По информации источника, 32-летний габонец пропустил тренировку «канониров» в пятницу и не появлялся на клубной базе.
В сезоне-2021/22 Обамеянг провел 15 матчей за «Арсенал», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи.
Матч «Арсенал» — «Саутгемптон» состоится сегодня, 11 декабря. Начало встречи — в 18.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arsenal-star-aubameyang-set-to-miss-southampton-match-as-he-sits-/bltde71ca7ac41cff7d
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю