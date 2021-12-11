«Челси» может заменить Рюдигера защитником «Лестера» Фофана
«Челси» интересуется защитником «Лестера» Уэсли Фофана, сообщает Goal.
По информации источника, лондонский клуб рассматривает 20-летнего француза в качестве потенциальной замены Антонио Рюдигеру, который может покинуть команду следующим летом на правах свободного агента.
В сезоне-2021/22 Фофана ни разу не выходил на поле, футболист восстанавливается от травмы голени. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 40 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/chelsea-leicester-defender-fofana-rudiger-replacement/blt289da0613a2c5aa7
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