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«Ньюкасл» проявляет интерес к Аарону Рэмси

07:58
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«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Ювентуса» Аароном Рэмси, сообщает Goal.

По информации источника, «сороки» попытались узнать о положении 30-летнего валлийца в клубе, но еще не вступали в переговоры с «Ювентусом». Сообщается, что ситуация может измениться после того, как итальянская команда выполнит свои трансферные планы на сезон-2021/22.

В сезоне-2020/21 Рэмси провел 30 матчей за «Ювентус», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-gb/news/newcastle-ramsey-juventus-premier-league-return/1m1uxtyyu7co31aridmfbkqoqf

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Иван Торопцев все материалы автора

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