«Ньюкасл» проявляет интерес к Аарону Рэмси

«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Ювентуса» Аароном Рэмси, сообщает Goal.

По информации источника, «сороки» попытались узнать о положении 30-летнего валлийца в клубе, но еще не вступали в переговоры с «Ювентусом». Сообщается, что ситуация может измениться после того, как итальянская команда выполнит свои трансферные планы на сезон-2021/22.

В сезоне-2020/21 Рэмси провел 30 матчей за «Ювентус», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.