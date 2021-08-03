«Ньюкасл» проявляет интерес к Аарону Рэмси
07:58
«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Ювентуса» Аароном Рэмси, сообщает Goal.
По информации источника, «сороки» попытались узнать о положении 30-летнего валлийца в клубе, но еще не вступали в переговоры с «Ювентусом». Сообщается, что ситуация может измениться после того, как итальянская команда выполнит свои трансферные планы на сезон-2021/22.
В сезоне-2020/21 Рэмси провел 30 матчей за «Ювентус», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-gb/news/newcastle-ramsey-juventus-premier-league-return/1m1uxtyyu7co31aridmfbkqoqf
Читайте также
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю