Три клуба АПЛ интересуются Марко Асенсио

Три клуба из чемпионата Англии претендуют на нападающего «Реала» Марко Асенсио, сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летним испанцем интересуются «Эвертон», «Лидс» и «Лестер». Сообщается, что «Реал» уже получил предложения от всех трех клубов АПЛ.

В сезоне-2020/21 Асенсио провел 48 матчей за «Реал», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.