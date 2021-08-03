Три клуба АПЛ интересуются Марко Асенсио
04:14
Три клуба из чемпионата Англии претендуют на нападающего «Реала» Марко Асенсио, сообщает Fichajes.
По информации источника, 25-летним испанцем интересуются «Эвертон», «Лидс» и «Лестер». Сообщается, что «Реал» уже получил предложения от всех трех клубов АПЛ.
В сезоне-2020/21 Асенсио провел 48 матчей за «Реал», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.fichajes.net/noticias/tres-equipos-premier-pelean-fichaje-asensio-20210731.html
Читайте также
Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю