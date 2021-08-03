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Три клуба АПЛ интересуются Марко Асенсио

04:14
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Три клуба из чемпионата Англии претендуют на нападающего «Реала» Марко Асенсио, сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летним испанцем интересуются «Эвертон», «Лидс» и «Лестер». Сообщается, что «Реал» уже получил предложения от всех трех клубов АПЛ.

В сезоне-2020/21 Асенсио провел 48 матчей за «Реал», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.fichajes.net/noticias/tres-equipos-premier-pelean-fichaje-asensio-20210731.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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