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«Тоттенхэм» оштрафует Кейна за пропуск тренировки

10:05
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«Тоттенхэм» оштрафует нападающего Харри Кейна за пропуск тренировки, сообщает The Telegraph.

По информации СМИ, штраф будет увеличиваться с каждой пропущенной тренировкой. Отмечается, что руководство клуба скоро проведет переговоры с Кейном относительно его будущего в команде.

2 августа появилась информация, что 28-летний англичанин сообщил «Тоттенхэму» о желании перейти в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/08/02/harry-kane-fails-show-spurs-training-bid-force-manchester-city/

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