«Ньюкасл» представил домашнюю форму на новый сезон

«Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон-2022/23.

На футболках расположены черно-белые полосы в дань уважения 130-летней истории клуба. Новая форма сочетает в себе традиционный дизайн домашних комплектов клуба и современные элементы.

Клуб «Ньюкасл» был основан 9 декабря 1892 года. В сезоне-2022/23 команда отметит 130-летний юбилей.

В прошедшем сезоне «Ньюкасл» занял 11-е место в АПЛ. Команда набрала 49 очков в 38 турах.