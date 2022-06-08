«Ливерпуль» готов продать Минамино за 20 миллионов евро

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино может покинуть английский клуб, сообщает This is Anfield.

По информации источника, агент 27-летнего японца Юсуке Акияма ведет переговоры с другими клубами.

Отмечается, что интерес к полузащитнику проявляют «Вулверхэмптон», «Лидс», «Саутгемптон», «Фулхэм», а также «Монако».

При этом «Ливерпуль» готов продать Минамино за 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Минамино забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу в 24 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.