Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о своем партнере по команде Кевине де Брейне. По его мнению, 30-летний бельгиец является одним их лучших игроков мира.

«На мой взгляд, Де Брейне — один из лучших игроков мира, — приводит слова полузащитника Sport Bible. — Я учусь у Кевина каждый день, наблюдая за тем, что он делает на поле и за его пределами. Де Брейне — настоящий профессионал. Он помогает мне совершенствоваться».

В прошедшем сезоне Де Брейне забил 19 мячей и отдал 14 результативных передач в 45 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

На счету Грилиша шесть голов и четыре передачи в 39 встречах. Соглашени 26-летнего англичанина с «горожанами» действует до 30 июня 2027-го.