Джеррард назвал несправедливыми заявления о том, что «Астон Вилла» для него трамплин для ухода в «Ливерпуль»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал, общался ли наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом после назначения в бирмингемский клуб.

«Я с Юргеном на связи, натыкаюсь на него, когда он выгуливает собак, — приводит слова Джеррарда Daily Mail. — Клопп написал мне, что с нетерпением ждет возможности обняться, когда «Ливерпуль» будет играть с «Астон Виллой».

Тренер прокомментировал заявления о том, что «Астон Вилла» для него лишь трамплин для ухода в «Ливерпуль».

«Эти заявления очень несправедливы. Я никогда не скажу, что это трамплин. Для меня большая честь и гордость занимать должность главного тренера «Астон Виллы». Буду отдаваться делу на 100 процентов и даже больше. Нет ничего плохого в мечтах и ожиданиях, но у «Ливерпуля» тренер мирового класса. Если бы Клопп прямо сейчас подписал пожизненный контракт, я был бы счастлив«, — сказал он.

Джеррард возглавил «Астон Виллу» 11 ноября. 41-летний англичанин является воспитанником «Ливерпуля», он выступал за команду в качестве игрока с 1998 по 2015 год.