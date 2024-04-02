«Ньюкасл» упустил победу над «Эвертоном», «Фулхэм» проиграл «Ноттингем Форест»
«Ньюкасл» дома сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Сороки» открыли счет на 15-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал нападающий Александр Исак. Ливерпульский клуб смог уйти от поражения в самой концовке игры. На 88-й минуте 11-метровый удар реализовал Доминик Калверт-Льюин.
На данный момент «Ньюкасл» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очков. «Эвертон» располагается на 16-й строчке (26).
«Фулхэм» на выезде проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:3. У гостей гол забил Тосин Адарабиойо. Хозяева ответили забитыми мячами Каллума Хадсона-Одои, Криса Вуда и Моргана Гиббс-Уайта.
«Фулхэм» остался на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 39 набранных очков. «Ноттингем Форест» идет 17-м (25).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67-27
|67
|
2
|Арсенал
|29
|20
|5
|4
|70-24
|65
|
3
|Ман. Сити
|29
|19
|7
|3
|63-28
|64
|
4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62-42
|59
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62-44
|57
|
6
|МЮ
|29
|15
|3
|11
|40-40
|48
|
7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50-55
|45
|
8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64-52
|44
|
9
|Брайтон
|29
|11
|9
|9
|51-46
|42
|
10
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43-47
|42
|
11
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44-53
|41
|
12
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49-47
|40
|
13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47-50
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34-50
|30
|
15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42-55
|27
|
16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31-42
|26
|
17
|Нот. Форест
|31
|7
|8
|16
|39-53
|25
|
18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43-62
|22
|
19
|Бернли
|31
|4
|7
|20
|32-66
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|29
|3
|6
|20
|27-77
|15
|2.04
|21:30
|
Нот. Форест – Фулхэм
|3 : 1
|2.04
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|1 : 1
|2.04
|21:45
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|1 : 0
|2.04
|21:45
|
Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|2.04
|22:15
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|1 : 1
|3.04
|21:30
|
Арсенал – Лутон Таун
|- : -
|3.04
|21:30
|
Брентфорд – Брайтон
|- : -
|3.04
|22:15
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|4.04
|21:30
|
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
|- : -
|4.04
|22:15
|
Челси – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|26
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7