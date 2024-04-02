Эмери: «Гвардиола — лучший тренер в мире»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о Хосепе Гвардиоле, который возглавляет «Манчестер Сити».

«Для меня Пеп — лучший тренер в мире. Анализируя его работу в Испании и здесь, в Англии, я пришел к выводу, что он блестящий специалист», — приводит слова Эмери BBC.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка в 29 матчах. «Астон Вилла» идет четвертой с 59 очками в 30 играх.

53-летний Гвардиола руководит «горожанами» с июля 2016 года. Контракт испанца с английским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.