«Ньюкасл» в товарищеском матче сыграл вничью с «Астон Виллой»
«Ньюкасл» в товарищеском матче сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 3:3.
В составе «сорок» отличились Эллиотт Андерсон, Александр Исак и Каллум Уилсон. У бирмингемцев голы на счету Олли Уоткинса и Эмилиано Буэндии, который оформил дубль.
За «Ньюкасл» дебютировал форвард Харви Барнс, у «Астон Виллы» — защитник Пау Торрес и полузащитник Юри Тилеманс.
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|0
|0-0
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3
|МЮ
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|0
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|0
|0-0
|0
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11
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|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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