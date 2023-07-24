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«Ньюкасл» в товарищеском матче сыграл вничью с «Астон Виллой»

Сергей Разин
корреспондент
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«Ньюкасл» в товарищеском матче сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 3:3.

В составе «сорок» отличились Эллиотт Андерсон, Александр Исак и Каллум Уилсон. У бирмингемцев голы на счету Олли Уоткинса и Эмилиано Буэндии, который оформил дубль.

За «Ньюкасл» дебютировал форвард Харви Барнс, у «Астон Виллы» — защитник Пау Торрес и полузащитник Юри Тилеманс.

ФК Астон Вилла
ФК Ньюкасл Юнайтед
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