«Ньюкасл» в товарищеском матче сыграл вничью с «Астон Виллой»

«Ньюкасл» в товарищеском матче сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 3:3.

В составе «сорок» отличились Эллиотт Андерсон, Александр Исак и Каллум Уилсон. У бирмингемцев голы на счету Олли Уоткинса и Эмилиано Буэндии, который оформил дубль.

За «Ньюкасл» дебютировал форвард Харви Барнс, у «Астон Виллы» — защитник Пау Торрес и полузащитник Юри Тилеманс.